Русский театр готовится к премьере спектакля "Горе от ума" в постановке Пектеева

В Русском театре Эстонии готовится премьера спектакля "Горе от ума" по мотивам знаменитой комедии Александра Грибоедова в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Степана Пектеева. На одной из последних репетиций перед премьерой побывала съемочная группа "Актуальной камеры".

"Спектакль создается по мотивам жизни Александра Грибоедова, по темам его произведений, с использованием его текстов. В спектакле присутствуют биографические элементы жизни Грибоедова, но не напрямую, а в поэтической форме", – сказал режиссер Степан Пектеев.

Александр Сергеевич Грибоедов – талантливый поэт, переводчик, дипломат и композитор – погиб трагическим образом. Его буквально растерзала на части толпа, когда он находился на дипломатической службе на территории нынешнего Ирана. В спектакле присутствует персонаж Грибоед. Как пояснил режиссер – это мертвый поэт.

Все тексты спектакля были написаны под определенных артистов, оригинальный текст пьесы тоже корректировался под конкретных актеров. Соответственно, персонаж главного героя Чацкого, тоже будет отличатся от того, каким его привык видеть зритель.

"Я говорю о нашем времени и использую свою личную жизнь, свои личные истории Опираясь на этот опыт, я строю персонаж Чацкого", – пояснил актер Русского театра Александр Кучмезов.

Премьера состоится 26 октября.