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Еврокомиссия выставит Эстонии счет за хутор экс-президента Ильвеса ({{commentsTotal}})

Эстония
Хутор Эрма.
Хутор Эрма. Автор: Фото: ERR
Эстония

Министерство финансов ожидает от Европейской комиссии официального требования о возврате крупной субсидии на развитие туристического бизнеса на хуторе Эрма, который принадлежит бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу.

Об этом в среду, 25 октября, сообщило издание Ärileht со ссылкой на переписку минфина и Еврокомиссии.

В общей сложности в ЕС придется вернуть из средств налогоплательщиков 128 515 евро. "Сумма с нашей стороны подтверждена, в качестве следующего шага Европейская комиссия отправит нам официальное требование о возврате", - сказала пресс-секретарь министерства финансов Сийри Суутре.

Выплачиваемые EAS пособия на 75% финансируются ЕС, а на 25% - из бюджета Эстонии. Поскольку экс-президент Ильвес вернул 10% пособия (19 000 евро), то из оставшихся 171 000 евро государство выплатит долю ЕС в размере 75%, т.е. 128 515 евро.

Субсидия в размере 190 000 евро для организации на хуторе туристического бизнеса была выдана фирме Ermamaa OÜ, владельцем которой в тот момент была супруга экс-президента Эвелин Ильвес, а сам хутор являлся активом фирмы. Реализация бизнес-плана была приостановлена, когда Тоомас Хендрик Ильвес стал президентом Эстонии.

Впоследствии супруги развелись, и по условиям развода хутор отошел экс-президенту, который не пожелал реализовывать на нем прежний бизнес-план. По окончании своих президентских полномочий, Ильвес направил EAS соответствующее заявление и вернул 10% субсидии, т.е. 19 000 евро. Такое соглашение он заключил с EAS еще в 2012 году.

Аудит Министерства финансов осенью 2016 года оценил решение EAS как необоснованное, поскольку вернуть в действительности следовало 90% субсидии. Таким образом, потери государства от неверного решения составят около 152 000 евро (90% субсидии за вычетом возвращенной Ильвесом части пособия).

Редактор: Андрей Крашевский



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