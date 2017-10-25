Петербургская публика тепло приняла гастролеров из Эстонии

Театр "Эстония" завершает гастроли в Санкт-Петербурге. Во вторник зрителям была представлена опера "Ринальдо". Спектакль был тепло принят как публикой, так и критиками, передает "Актуальная камера".

Последний раз театр "Эстония" был на гастролях в Санкт-Петербурге, который тогда еще назывался Ленинград, почти 40 лет назад. В этот раз национальная опера привезла на подмостки Мариинки единственную барочную оперу в этом сезоне – "Ринальдо" Генделя.

Впервые опера "Ринальдо" была поставлена в Лондоне в 1711 году. Нынешняя постановка, разумеется, от первоначальной отличается, но музыка Генделя звучит сегодня так же свежо, как и 300 лет назад.

Аплодисменты после каждой арии, а на поклонах – буря оваций. В восторге не только публика, но и критики.

"Очень понравилась постановка. Она была в меру осовременена, но все черты музыки Генделя, по-моему, сохранены. И замечательные певцы – несколько коронных арий, которые единственные звучат из этой оперы в обиходе, были спеты превосходно", – отметил музыковед, главный редактор газеты "Мариинский театр" Иосиф Райскин.

"Мы не так часто вас слышим. И надеемся, что такие приезды будут регулярными, потому что это очень освежает музыкальные впечатления. Это совершенно другой театр, другие певцы и очень-очень интересная постановка", – сказала музыкальный критик, главный редактор журнала "Опера+" Вера Степановская.

В среду гастроли театра "Эстония" завершатся большим гала-концертом в Яановой церкви Санкт-Петербурга.