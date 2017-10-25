На киноэкраны выходит новый эстонско-грузинский фильм от создателей "Мандаринов"

На экраны кинотеатров выходит новая совместная работа эстонских и грузинских кинематографистов. Фильм "Исповедь", над которым работала команда знаменитых "Мандаринов" переносит зрителей в горную грузинскую деревню.

Продюсер Иво Фельт и режиссер Заза Урушадзе в среду вернулись из Грузии, где состоялась премьера картины, передает "Актуальная камера". В пятницу ее увидит эстонский зритель.

"Исповедь", по признанию авторов – это смесь Голливуда и идиллической жизни грузинской деревни.

"В детстве мне очень нравился фильм "В джазе только девушки" и Мерлин Монро. Я не могу сказать, откуда берется вдохновение, но, наверное, из детства", – сказал режиссер Зара Урушадзе.