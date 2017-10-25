В Нарве прошел Фестиваль театральных миниатюр

Побороть страх и впервые выйти на театральную сцену, и даже попробовать поставить свой собственный спектакль – такую возможность для ребят предоставил Фестиваль театральных миниатюр, прошедший в Нарвском доме творчества, передает "Актуальная камера".

Участники первых фестивалей театральных миниатюр стали совсем взрослыми и уже имеют за плечами богатый собственный опыт выступлений, что позволяет оттачивать мастерство не только в актерском деле, но и в режиссуре.

Нарвский дом творчества проводит фестиваль уже в одиннадцатый раз. На нем были показаны 33 спектакля в трех возрастных категориях.

Для многих выпускников театральной студии дома творчества, юношеское увлечение театром превратилось в профессию, тем же, кто не пошел по этому пути, знания и навыки, полученные в детских театральных студиях, помогли стать увереннее в себе, найти новых друзей.

Фестиваль этого года посвящен приближающемуся столетию Эстонской Республики в связи с чем жюри фестиваля отметило национальный колорит в работе Кундаской гимназии "Как сирота счастье нашла" режиссера Натальи Нейдла.