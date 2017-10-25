В четверг мокрый снег и дождь, +4..+8

Синоптики предупреждают об усилении ветра в ночь на четверг, передает "Актуальная камера".

Ночью будет облачно, пройдет мокрый снег, на островах и западном побережье – в основном дождь. Ветер юго-восточный 6-12, порывами до 23 м/с. Температура воздуха – от -3 до +1, на западе страны – от +2 до +6 градусов.

Днем – облачно. Пойдет мокрый снег, а на юге – дождь. Юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха – от -1 до +3, на западном побережье – от +4 до +8 градусов.