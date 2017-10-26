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Сборная Эстонии по гандболу уступила на выезде боснийцам ({{commentsTotal}})

Спорт
Сборная Эстонии признала превосходство боснийцев.
Сборная Эстонии признала превосходство боснийцев. Автор: Союз гандбола Эстонии
Спорт

Мужская сборная Эстонии по гандболу стартовала в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года с гостевого поражения от национальной команды Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел накануне поздно вечером в Сараево и завершился со счетом 31:24 в пользу хозяев площадки.

"Если говорить о позитивных моментах, то во вторые 30 минут мы сумели оказать на соперников давление, не снизили темп и в конце у нас стали проходить контратаки, которые в первом тайме отсутствовали", - сказал наставник сборной Эстонии Рейн Суви.

Уже в субботу сборная Эстонии примет Боснию и Герцеговину на своей площадке в спортивном холле "Калев" в Таллинне.

Третий участник нашей отборочной группы - сборная Швейцарии - вступит в борьбу в январе, когда в течение двух недель проведет четыре поединка: по два раза против боснийцев и эстонцев.

В следующую стадию квалификации - плей-офф - выйдет только победитель группы. Игры плей-офф состоятся в июне. 

Финальная стадия чемпионата мира по гандболу пройдет в январе 2019 года в Дании и Германии.

Редактор: Сергей Михайлов

гандболбосния-эстония


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