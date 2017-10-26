Рано утром в четверг, 26 октября, из горящего двухэтажного дома в столичном микрорайоне Маяка эвакуировали 13 человек. В результате пожара никто не пострадал. Власти Ласнамяэ оказывают эвакуированным поддержку.

Об этом сообщили утренние новости ETV+, отметив, что сигнал о пожаре в двухэтажном доме по адресу Кийве, 10 поступил на пульт дежурного Центра тревоги примерно в 5 утра.

На месте работают 15 бригад спасателей, стянута тяжелая спецтехника, подъемники. Дежурит также скорая помощь. Спасатели все еще пытаются локализовать огонь.

Первоначальные причины пожара станут известны по окончанию работ по тушению.

На данный момент известно, что пожар начался в квартире на втором этаже.

"Люди, которые были вынуждены покинуть свои квартиры, сейчас находятся в здании Ласнамяэской районной управы. Ситуация под контролем", - сказала около 9 утра корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь управы Ольга Нигровская.

В 10:04 управа проинформировала СМИ о том, что всем пострадавшим от пожара предложено временное жилье.

"Людям обеспечено теплое питание, а как минимум до понедельника следующей недели им предоставлено также временное жилье", - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Управа Ласнамяэ совместно с властями Таллинна будет обсуждать дальнейшие действия по оказанию помощи жертвам пожара.