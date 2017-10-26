Рано утром в четверг, 26 октября, из горящего двухэтажного дома в столичном микрорайоне Маяка эвакуировали 13 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщили утренние новости ETV+, отметив, что сигнал о пожаре в двухэтажном доме на улице Кийве поступил на пульт дежурного Центра тревоги примерно в 5 утра.

Из горящего здания эвакуировали 9 человек. На месте работают 15 бригад спасателей, стянута тяжелая спецтехника, подъемники. Дежурит также скорая помощь. Спасатели все еще пытаются локализовать огонь.

Первоначальные причины пожара станут известны по окончании работ по тушению.