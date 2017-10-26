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Жителей Эстонии предупредили об ухудшении дорожных условий ({{commentsTotal}})

Эстония
Водителям следует быть очень осторожными.
Водителям следует быть очень осторожными. Автор: ERR
Эстония

Эстонию накрыла снежная стихия. Ситуация на дорогах, вызванная неблагоприятными погодными условиями, за минувшую ночь существенно ухудшилась. Вдобавок к сильному ветру начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится до завтрашнего полудня.

В столичной мэрии предупредили, что с учетом минусовых ночных температур, в четверг утром дороги могут оказаться под толстым слоем снега. Хотя снегоуборочная техника готова к работе, очистка улиц потребует времени. Поэтому столичный Коммунальный департамент призывает водителей и пешеходов к осторожности, особенно в утренние часы "пик", передают утренние новости ETV+.

Не успевшим перейти на зимние шины водителям рекомендуется особенно тщательно поддерживать дистанцию с другими транспортными средствами или воспользоваться общественным транспортом. Аналогичное предупреждение распространила и полиция. 

Муниципальная полиция рекомендует ставить автомобили на стоянку на достаточном удалении от деревьев и объектов, которые могут быть сорваны ветром, таких как временные дорожные знаки, рекламные стенды и пр.

Редактор: Сергей Михайлов

снегопад в таллиннедорожные условия


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