Жителей Эстонии предупредили об ухудшении дорожных условий

Эстонию накрыла снежная стихия. Ситуация на дорогах, вызванная неблагоприятными погодными условиями, за минувшую ночь существенно ухудшилась. Вдобавок к сильному ветру начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится до завтрашнего полудня.

В столичной мэрии предупредили, что с учетом минусовых ночных температур, в четверг утром дороги могут оказаться под толстым слоем снега. Хотя снегоуборочная техника готова к работе, очистка улиц потребует времени. Поэтому столичный Коммунальный департамент призывает водителей и пешеходов к осторожности, особенно в утренние часы "пик", передают утренние новости ETV+.

Не успевшим перейти на зимние шины водителям рекомендуется особенно тщательно поддерживать дистанцию с другими транспортными средствами или воспользоваться общественным транспортом. Аналогичное предупреждение распространила и полиция.

Муниципальная полиция рекомендует ставить автомобили на стоянку на достаточном удалении от деревьев и объектов, которые могут быть сорваны ветром, таких как временные дорожные знаки, рекламные стенды и пр.