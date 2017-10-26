rus.err.ee

ФОТО: в результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады ({{commentsTotal}})

За рубежом
В результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады.
Фотогалерея
6 фотографий
Фото: В результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Депутат парламента Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук получил тяжелые осколочные ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего накануне вечером в Киеве у здания телеканала "Эспрессо".

"Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине. Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские", - выступил с заявлением Мосийчук после того, как ему была сделана операция.

"Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану", - добавил депутат.

По сообщению пресс-службы политика, операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести.

Взрыв в Киеве у телеканала "Эспрессо", в результате которого ранения получили депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, квалифицировали как теракт, передает в четверг Би-би-си.

Как уточняет Lenta.ru, взрыв произошел на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. По словам свидетелей, взорвался мопед или какое-то взрывное устройство вблизи него.

Пострадали прохожие, также повреждены автомобили сотрудников телеканала и жильцов дома. 

Мосийчук - депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко. Он стал известен после начала боевых действий в Донбассе в качестве заместителя командира батальона "Азов".

В 2015 году в отношении Мосийчука возбудили уголовное дело. Его обвиняли в получении взятки. В частности, тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обнародовал видеозапись, на которой депутат назвал суммы взяток, которые якобы нужно заплатить за необходимые депутатские запросы и обращения.

Тогда парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. Однако Верховный суд Украины позже отменил это решение, найдя процедурные нарушения.

Редактор: Сергей Михайлов

взрыв в киеве


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Валерий Геймонен

Суд начал слушания по делу о жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ласнамяэ

Харьюский уездный суд начал слушания по делу об убийстве бездомного, которое произошло весной этого года в Ласнамяэ. На скамье подсудимых – Валерий Геймонен, передает "Актуальная камера".

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Александр Шепс

Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.

ЭКОНОМИКА
25.10

Жители Эстонии платят банковской картой в два раза чаще среднего европейца

25.10

Банк Эстонии: зарплата низкооплачиваемых работников растет быстрее высокооплачиваемых

25.10

Фирма Nordica опровергла спекуляции о плохом состоянии своих самолетов

24.10

Марис Лаури: директива о командированных работниках не пойдет на пользу Эстонии

24.10

Для строителей предлагают ввести специальную карточку

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
08:57

На Маяка из горящего дома эвакуировали 13 человек Обновлено

08:54

В Нарве джип сбил переходившую дорогу в неположенном месте девочку

08:29

СМИ: ЕС может предложить сократить переходный период после Brexit до 20 месяцев

07:54

ФОТО: в результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады

07:31

Жителей Эстонии предупредили об ухудшении дорожных условий

07:09

Сборная Эстонии по гандболу уступила на выезде боснийцам

25.10

В четверг мокрый снег и дождь, +4..+8

25.10

Еврокомиссия выставит Эстонии счет за хутор экс-президента Ильвеса

25.10

В Нарве прошел Фестиваль театральных миниатюр

25.10

На киноэкраны выходит новый эстонско-грузинский фильм от создателей "Мандаринов"

25.10

Петербургская публика тепло приняла гастролеров из Эстонии

25.10

Суд начал слушания по делу о жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ласнамяэ

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

25.10

Русский театр готовится к премьере спектакля "Горе от ума" в постановке Пектеева

Полезно знать

Топ читаемости
25.10

Еврокомиссия выставит Эстонии счет за хутор экс-президента Ильвеса

25.10

В Нарве при падении с приставной лестницы тяжело пострадал рабочий

25.10

Катри Райк покинула Союз Отечества и Res Publica

25.10

Поиски пропавшего на Нарвском водохранилище рыбака результатов не принесли Обновлено

25.10

ВИДЕО и ФОТО: автомобиль Юри Ратаса попал в ДТП, премьер-министр не пострадал Обновлено

08:57

На Маяка из горящего дома эвакуировали 13 человек Обновлено

25.10

ФОТО: Центристская партия решила не делиться властью в Таллинне Обновлено

25.10

Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу может стать Вейкко Лухалайд

24.10

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках

25.10

С ноября за курение на пляже в Таиланде можно получить штраф до 3000 долларов

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
25.10

Эха Вырк: "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим городом для туристов

25.10

Тоомас Сильдам: Центристскую партию зовут в местные коалиции, потому что это - партия премьер-министра

25.10

Новый созыв Таллинского горсобрания соберется 2 ноября

25.10

Калле Кландорф: Продлен срок подачи предложений по тендеру, касающемуся Рейди теэ

25.10

Правительство обещает не менять квоты на беженцев

25.10

Природу в Пярну в равной степени засоряют как промышленные предприятия, так и домохозяйства

25.10

Вице-мэр Таллинна: 100 снегоуборочных машин готовы бороться со снегом и льдом

25.10

Индекс цен производителей промышленной продукции не изменился

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: