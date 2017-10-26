rus.err.ee

СМИ: ЕС может предложить сократить переходный период после Brexit до 20 месяцев ({{commentsTotal}})

За рубежом
Срок переходного периода после Brexit могут сократить.
Срок переходного периода после Brexit могут сократить. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Евросоюз, вероятно, предложит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй сократить переходный период после Brexit (выхода страны из блока) с двух лет до 20 месяцев, сообщила газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

Великобритании таким образом необходимо будет выйти из всех правовых структур ЕС к 31 декабря 2020 года. Окончательное решение, однако, еще принято не было, 27 остальным государствам - членам ЕС пока еще только предстоит официально обсудить условия переходного периода, передает в четверг, 26 октября, агентство ТАСС.

25 октября британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что британское правительство рассчитывает в декабре согласовать с Брюсселем условия переходного периода после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Он также заявил, что в случае провала переговоров по Brexit и отсутствия торговой сделки Великобритания может оставить за собой право отказаться от исполнения любых финансовых обязательств перед Брюсселем после прекращения членства.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победили противники евроинтеграции. 

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.

Редактор: Сергей Михайлов

brexit


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Валерий Геймонен

Суд начал слушания по делу о жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ласнамяэ

Харьюский уездный суд начал слушания по делу об убийстве бездомного, которое произошло весной этого года в Ласнамяэ. На скамье подсудимых – Валерий Геймонен, передает "Актуальная камера".

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Александр Шепс

Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.

ЭКОНОМИКА
25.10

Жители Эстонии платят банковской картой в два раза чаще среднего европейца

25.10

Банк Эстонии: зарплата низкооплачиваемых работников растет быстрее высокооплачиваемых

25.10

Фирма Nordica опровергла спекуляции о плохом состоянии своих самолетов

24.10

Марис Лаури: директива о командированных работниках не пойдет на пользу Эстонии

24.10

Для строителей предлагают ввести специальную карточку

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
08:57

На Маяка из горящего дома эвакуировали 13 человек Обновлено

08:54

В Нарве джип сбил переходившую дорогу в неположенном месте девочку

08:29

СМИ: ЕС может предложить сократить переходный период после Brexit до 20 месяцев

07:54

ФОТО: в результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады

07:31

Жителей Эстонии предупредили об ухудшении дорожных условий

07:09

Сборная Эстонии по гандболу уступила на выезде боснийцам

25.10

В четверг мокрый снег и дождь, +4..+8

25.10

Еврокомиссия выставит Эстонии счет за хутор экс-президента Ильвеса

25.10

В Нарве прошел Фестиваль театральных миниатюр

25.10

На киноэкраны выходит новый эстонско-грузинский фильм от создателей "Мандаринов"

25.10

Петербургская публика тепло приняла гастролеров из Эстонии

25.10

Суд начал слушания по делу о жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ласнамяэ

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

25.10

Русский театр готовится к премьере спектакля "Горе от ума" в постановке Пектеева

Полезно знать

Топ читаемости
25.10

Еврокомиссия выставит Эстонии счет за хутор экс-президента Ильвеса

25.10

В Нарве при падении с приставной лестницы тяжело пострадал рабочий

25.10

Катри Райк покинула Союз Отечества и Res Publica

25.10

Поиски пропавшего на Нарвском водохранилище рыбака результатов не принесли Обновлено

25.10

ВИДЕО и ФОТО: автомобиль Юри Ратаса попал в ДТП, премьер-министр не пострадал Обновлено

08:57

На Маяка из горящего дома эвакуировали 13 человек Обновлено

25.10

ФОТО: Центристская партия решила не делиться властью в Таллинне Обновлено

25.10

Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу может стать Вейкко Лухалайд

24.10

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках

25.10

С ноября за курение на пляже в Таиланде можно получить штраф до 3000 долларов

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
25.10

Эха Вырк: "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим городом для туристов

25.10

Тоомас Сильдам: Центристскую партию зовут в местные коалиции, потому что это - партия премьер-министра

25.10

Новый созыв Таллинского горсобрания соберется 2 ноября

25.10

Калле Кландорф: Продлен срок подачи предложений по тендеру, касающемуся Рейди теэ

25.10

Правительство обещает не менять квоты на беженцев

25.10

Природу в Пярну в равной степени засоряют как промышленные предприятия, так и домохозяйства

25.10

Вице-мэр Таллинна: 100 снегоуборочных машин готовы бороться со снегом и льдом

25.10

Индекс цен производителей промышленной продукции не изменился

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: