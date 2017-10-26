СМИ: ЕС может предложить сократить переходный период после Brexit до 20 месяцев

Евросоюз, вероятно, предложит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй сократить переходный период после Brexit (выхода страны из блока) с двух лет до 20 месяцев, сообщила газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

Великобритании таким образом необходимо будет выйти из всех правовых структур ЕС к 31 декабря 2020 года. Окончательное решение, однако, еще принято не было, 27 остальным государствам - членам ЕС пока еще только предстоит официально обсудить условия переходного периода, передает в четверг, 26 октября, агентство ТАСС.

25 октября британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что британское правительство рассчитывает в декабре согласовать с Брюсселем условия переходного периода после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Он также заявил, что в случае провала переговоров по Brexit и отсутствия торговой сделки Великобритания может оставить за собой право отказаться от исполнения любых финансовых обязательств перед Брюсселем после прекращения членства.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победили противники евроинтеграции.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.