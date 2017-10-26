Оглашение решения по уголовному делу бывших руководителей PERH перенесли на конец ноября

В четверг, 26 октября, Харьюский уездный суд планировал вынести приговор по уголовному делу о коррупции в Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Однако оглашение решения перенесли на конец ноября. Бывшим директорам учреждения грозит условное лишение свободы.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

По ее словам, адвокат обвиняемых сообщил суду о том, что не сможет сегодня присутствовать на оглашении приговора. Поскольку присутствие защитника во время вынесения решения является обязательным, то заседание было отменено. Назначил суд и новую дату оглашения приговора - 30 ноября.

Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус считает, что вина экс-руководителя PERH Тыниса Аллика и директора отдела инфотехнологий PERH Марко Килька доказана.

По мнению Эвестуса, Аллику нужно дать два года условно с трехлетним испытательным сроком, а Кильку - год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.

Также Эвестус потребовал для Аллика в качестве дополнительного наказания трехлетний запрет на занятие руководящих должностей. Для Килька этот запрет, по оценке Эвестуса, должен быть на год меньше.

Адвокат Маргус Курм же считает, что Аллика и Килька нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договоры с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.

Кроме того, прокуратура обвиняет Аллика и директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств. Согласно обвинению, Аллик и Кильк за счет фирмы-разработчика программного обеспечения для больницы ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи.