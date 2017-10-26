Четыре человека погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Раасепори в Юго-Западной Финляндии, где пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Оборонительных сил.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщает YLE.

"Пассажирский поезд, следовавший из Каръяа в Ханко, столкнулся на железнодорожном переезде с автомобилем. Там много пострадавших", - прокомментировал диспетчер Центра железнодорожного движения Финляндии.

По сообщению полиции, с поездом столкнулся грузовик Оборонительных сил.

Оборонительные силы подтверждают, что четыре человека погибли в результате аварии. Еще шесть человек были доставлены в больницу.