В Финляндии поезд столкнулся с грузовиком, 4 человека погибли ({{commentsTotal}})
Четыре человека погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Раасепори в Юго-Западной Финляндии, где пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Оборонительных сил.
Об этом в четверг, 26 октября, сообщает YLE.
"Пассажирский поезд, следовавший из Каръяа в Ханко, столкнулся на железнодорожном переезде с автомобилем. Там много пострадавших", - прокомментировал диспетчер Центра железнодорожного движения Финляндии.
По сообщению полиции, с поездом столкнулся грузовик Оборонительных сил.
Оборонительные силы подтверждают, что четыре человека погибли в результате аварии. Еще шесть человек были доставлены в больницу.
Редактор: Сергей Михайлов