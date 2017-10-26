В четверг днем мокрый снег, -1..+9

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Во вторник, 31 октября, пройдут выборы мэра Маарду. Правящая в городе Центристская партия намерена оставить на этом посту Владимира Архипова, который показал лучший результат на местных выборах в Маарду.
Во вторник, 24 октября, ушла из жизни бывший многолетний главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет. Ей было 64 года.
Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.
Театр "Эстония" завершает гастроли в Санкт-Петербурге. Во вторник зрителям была представлена опера "Ринальдо". Спектакль был тепло принят как публикой, так и критиками, передает "Актуальная камера".
Город Гробиня, раскопки и лагерь викингов