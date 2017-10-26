В четверг днем мокрый снег, -1..+9

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rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Владимир Архипов продолжит руководить исполнительной властью в Маарду.

В следующий вторник Владимира Архипова могут переизбрать мэром Маарду

Во вторник, 31 октября, пройдут выборы мэра Маарду. Правящая в городе Центристская партия намерена оставить на этом посту Владимира Архипова, который показал лучший результат на местных выборах в Маарду.

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Мнение / Интервью
Александр Шепс

Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.

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