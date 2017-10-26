В следующий вторник Владимира Архипова могут переизбрать мэром Маарду

Во вторник, 31 октября, пройдут выборы мэра Маарду. Правящая в городе Центристская партия намерена оставить на этом посту Владимира Архипова, который показал лучший результат на местных выборах в Маарду.

Выборы мэра пройдут в рамках очередной сессии Маардуского городского собрания. Фракция Центристской партии, которой в законодательном органе принадлежат 15 мест из 21, выдвинет кандидатом на пост градоначальника Владимира Архипова.

"Что касается утверждения полного состава городской управы, в том числе назначение вице-мэров, то эти вопросы будут обсуждаться на одной из последующих сессий горсобрания", - сказал в четверг, 26 октября, Владимир Архипов корреспонденту портала rus.err.ee.

После того, как Архипов будет переизбран на пост мэра Маарду, его место в городском собрании как замещающий депутат сможет занять Рийна Лялль - старший инспектор Муниципальной полиции Таллинна, получившая на выборах 61 голос.

Сам Владимир Архипов показал на выборах в Маардуское городское собрание лучший результат в личном зачете - его поддержали 925 избирателей.