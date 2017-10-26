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С вечера среды в Эстонии зарегистрировано более 150 ДТП ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

По данным полиции, после начавшегося в среду вечером обильного снегопада за период с 7 утра до полудня четверга в Эстонии зафиксировано более сотни дорожно-транспортных происшествий, в восьми из которых не обошлось без пострадавших. В ночь на четверг также произошло около 50 ДТП, в которых никто не пострадал.

Часть ДТП была вызвана использованием летней резины, сообщил 26 октября портал ERR Uudised.

Во многих местах Эстонии работают усиленные полицейские патрули, которые в основном следят за порядком на дорогах и помогают попавшим в беду участникам движения.

В большинстве случаев ДТП заключались в съехавшем в кювет автомобиле, а также в столкновениях автомобилей друг с другом или препятствием.

Ночью Департамент шоссейных дорог сообщил, что движение на таллиннской окружной дороге было затруднено в связи со сложными погодными условиями.

В южной части Эстонии рано утром сотрудники полиции в расширенном составе отправились на дороги Тарту для проверки состояния резины. Если шины автомобиля были в плохом состоянии, полиция запрещала дальнейшее движение на такой машине. По сообщению префектуры, цель таких радикальных мер - предотвратить опасные ситуации на дороге.

Полиция также планировала проверять состояние резины в Таллинне и в Харьюмаа.

Видеосюжет из Тарту в утренней передаче "Terevisioon":

Редактор: Дина Малова

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