Пять уездных управ остались без руководителей

В четверг, 26 октября, правительство освободило от исполнения служебных обязанностей старейшин Харьюского, Ляэнеского, Ляэне-Вируского, Пылваского и Выруского уездов. На муниципальных выборах они заручились необходимой поддержкой избирателей и решили сменить должности.

Согласно действующему законодательству, уездный старейшина не может параллельно занимать еще какую-либо иную избираемую или назначаемую должность.

Старейшина Харьюского уезда Юлле Раясалу по итогам выборов в местные самуоправления стала депутатом Таллиннского городского собрания. Старейшина Ляэне-Вирумаа Марко Торм собирается стать новым мэром Раквере. Старейшина Ляэнеского уезда Неэме Суур решил стать председателем волостного собрания Ляэне-Нигула. Старейшина Пылвамаа Игорь Таро станет председателем Пылваского волостного собрания. Старейшина Выруского уезда Андрес Кыйв будет работать в горсобрании Выру.

Со следующего года из-за территориально-административной реформы свою работу потеряют и все остальные уездные старейшины.