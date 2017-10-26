На Курильских островах Россия создаст базу ВМФ

На Курильских островах в ближайшее время начнется работа по созданию базы военно-морского флота России. Об этом заявил сенатор РФ Франц Клинцевич.

"Решение принято. Оно в стадии реализации", - заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, передает Би-Би-Си.

Новая база будет способна принимать любые корабли, в том числе первого ранга, сказал он. К кораблям первого ранга относятся авианосцы, миноносцы, ракетные и противолодочные крейсера, атомные подводные лодки.

Клинцевич не уточнил, на каком именно из островов разместится база.

Одновременно с созданием базы ВМФ на Курилах планируется воссоздание аэродромной сети, добавил Клинцевич. "Работы начнутся в самое ближайшее время", - сказал сенатор.

Курильские острова имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. Япония уже десятки лет оспаривает принадлежность южных Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи площадью 5175 квадратных километров. Япония называет их своими Северными территориями.

Москва считает эти острова частью Курил и неоднократно заявляла, что их нынешний статус пересмотру не подлежит.