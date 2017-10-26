Яна Тоом: центристы в Таллинне справятся и без партнера

На состоявшемся заседании Таллиннского совета Центристской партии было принято решение продолжить единоличное правление в столице и не создавать коалиции с другими политическими силами. В решении совета отмечается, что жители Таллинна дали Центристской партии четкий мандат на управление городом, а необходимого консенсуса для создания коалиции не было ни в Центристской, ни в Социал-демократической партии, которая рассматривалась как наиболее вероятный партнер для центристов. За комментариями по поводу неудавшихся переговоров о создании в Таллинне коалиции между центристами и социал-демократами наш корреспондент Маргарита Черняева обратилась к одному из участников переговорного процесса европарламентарию Яне Тоом: