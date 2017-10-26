По словам члена правления Центристской партии Яны Тоом, по сути переговоров о создании в Таллинне коалиции с другими политическими силами не было, а вчерашняя встреча с соцдемами заврешилась ничем скорее всего потому, что началась с дележа мест в городской верхушке. Тоом также не исключает, что должность председателя горсобрания может получить Михаил Кылварт.

На состоявшемся в среду заседании Таллиннского совета Центристской партии было принято решение продолжить единоличное правление в столице и не создавать коалиции с другими политическими силами.

"Как таковых переговоров у нас не было, были только предварительные консультации", - отметила Тоом и согласилась с высказыванием Таави Ааса о том, что ни в Центристской, ни в Социал-демократической партии не было необходимого консенсуса для создания коалиции.

"Ситуация, когда мы начали с торговли, кто какие места хочет — это не очень хорошее начало. Я думаю, что дело было в этом", - высказалась европарламентарий о возможной причине сложившегося положения.

"Ситуация, когда мы начали с торговли, кто какие места хочет — это не очень хорошее начало. Я думаю, что дело было в этом"

Тоом напомнила, что у Центристкой партии есть разный опыт единовластия — и такой, когда партия справилась в одиночку при перевесе в один голос, и такой, когда не справилась при таком же перевесе.

"Так что посмотрим, но, конечно, мы будем стараться справиться сами, и я думаю, что если мы сумеем уважительно относиться к оппозиции и принимать во внимание их предложения, то проблем не возникнет", - считает член Центристской партии.

Тоом не исключает избрание Кылварта председателем горсобрания

2 ноября состоится первое заседание нового городского собрания, где вероятно будет избран председатель столичного горсобрания. И хотя официально этот вопрос еще не обсуждался, Яна Тоом не исключила возможность избрания на эту должность Михаила Кылварта.

"Это было бы логично, потому что Михаил получил прекрасный результат на выборах, но захочет ли он этого — надо спросить у него", - сказала Тоом.