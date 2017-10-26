В Яановой церкви пройдет концерт из серии "Церковные колокола в нашем городе"

Завершающий концерт серии "Церковные колокола в нашем городе" состоится в Яановской церкви Таллинна в воскресенье, 29 октября, в 18 часов. После завершения серии концертов начнется установка 25 отлитых в Голландии колоколов.

В программе завершающего концерта мировая премьера "Missa Brevis" Роберта Юрьендаля. В концерте участвуют хор девочек "Эллерхейн", Роберт Юрьендаль на гитарном органе и Мадис Метсамарт на колоколах.

После окончания серии концертов начнется установка 25 отлитых в Голландии и охватывающих две октавы колоколов весом от 14 до 190 килограммов на колокольне церкви.

Самый большой колокол подарен церкви Таллинном. Другой большой колокол назван колоколом жертвователей, его создание имел возможность спонсировать любой желающий.

Установка должна завершиться к 17 декабря, когда Яановская церковь будет отмечать 150-летие.