ERR: желание Кылварта возглавить горсобрание помешало созданию коалиции в Таллинне

Ранее портал ERR.ee сообщил, что желание Михаила Кылварта занять кресло председателя столичного горсобрания стало причиной неудачных переговоров между центристами и соцдемами по созданию коалиции в Таллинне, поскольку соцдемы хотели получить это место себе. Однако сам Кылварт, а также Михаил Корб опровергли эту информацию, заявив, что обсуждений относительно распределения мест в новом горсобрании еще не было.

По информации, которой располагает портал ERR.ee, социал-демократы хотели получить себе место председателя горсобрания в Таллинне. Должность в таком случае должна была получить бывшая судья Хельве Сяргава. Однако Центристская партия была согласна отдать соцдемам только место зампредседателя горсобрания, а также два места вице-мэра Таллинна и две должности старейшин районов города.

Однако, по информации источника ERR, центристы намерены избрать на должность председателя горсобрания Михаила Кылварта, который набрал на выборах в местное самоуправление 24 668 голосов.

В предыдущем составе горсобрания эту должность занимал Калев Калло, который позиционировал себя как представитель лагеря Сависаара.

Кылварт: эти спекуляции неадекваты

Сам Михаил Кылварт в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" опроверг информацию о том, что именно его желание занять кресло председателя горсобрания стало причиной неудачных переговоров между центристами и соцдемами по созданию коалиции в Таллинне.

"Такия спекуляции, мягко говоря, неадекватны по той причине, что внутри партии еще не было обсуждений относительно распределения мест в мэрии и городском собрании, поскольку мы шли к возможному партнерству и коалиции с Социал-демократической партией", - отметил вице-мэр и добавил, что ему еще не поступало предложения занять кресло председателя Таллиннского горсобрания.

При этом на вопрос корреспондента, был бы он согласен занять должность зампредседателя, центрист ответил, что согласен занять ту должность, которую ему предложит партия.

"Я готов работать на том месте, на котором партия посчитает необходимым использовать мои усилия и потенциал", - сказал он.

Кылварту вторит и другой член центристской партии - Михаил Корб.

Корб: желание сторон софрмировать коалицию не было достаточно сильным

"Мы сразу заявили о том, что сначала мы проведем консультационные встречи с другими партиями и на основе полученных сведений решим, сможем ли перейти от консультаций к реальный переговорам о формировании коалиции. Таллиннский совет Центристской партии принял решение, что ни у Социал-демократической партии, ни у Центристской партии не нашлось стойкого желания для создания сильной коалиции", - подчеркнул Корб в пресс-сообщении.

Политик также отметил, что социал-демократы решили представить СМИ свое видение возможного распределения должностей в городском собрании и мэрии, и это останется на их совести.

В свою очередь Центристская партия в ближайшее время обсудит кандидатов на посты в городском собрании, после чего окончательное решение по этому вопросу должны будут принять члены Таллиннского Совета.

"В нашей партии много достойных людей, поэтому вариантов много и никого нельзя исключать. Но в настоящий момент мы с определенной точностью можем сказать лишь то, что нашим кандидатом на пост мэра Таллинна является Таави Аас", - отметил Корб добавив также, что теперь, когда коалиционных переговоров не будет, Центристская партия займется вопросом распределения мест.