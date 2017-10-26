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Обновление для ID-карт запущено, но многие ИТ-системы не готовы принимать обновленные карты ({{commentsTotal}})

Эстония
Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало. Автор: ERR
Эстония

Техническое решение для обновления уязвимых ID-карт разработано и доступно, но ИТ-системы предлагающих электронные услуги госучреждений пока не готовы работать с обновленными картами.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщила на правительственной пресс-конференции министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.

"Мы поставили себе целью решить проблему уязвимости ID-карт к 1 ноября, и я рада сообщить, что программное обеспечение готово. Несмотря на это, мы пока не призываем людей обновлять ID-карты, выданные после 16 октября 2014 года", - сказала Пало.

Накануне Департамент государственной инфосистемы (RIA) сообщил об успешном тестировании ПО для обновления ID-карт, отметив при этом, что часть важных электронных услуг и систем пока не поддерживают документы с новыми сертификатами. По данным RIA, в Эстонии насчитывается около 1500 поставщиков электронных услуг, и им всем придется соответственно обновить свои системы.

В связи с этим департамент попросил работников здравоохранения не обновлять свои ID-карты, а работников других учреждений - предварительно консультироваться со своим ИТ-отделом.

В четверг гендиректор RIA Таймар Перекоп сообщил, что к утру 26 октября свои ID-карты обновили около 2500 человек.

Банки отреагировали наиболее оперативно

По словам Пало, ID-карты уже сейчас могут обновлять люди, которые пользуются ими только для доступа в интернет-банки.

"Банки на данный момент соответственно переделали свои системы", - подтвердила министр.

Она добавила, что ситуация в госучреждениях с каждым днем улучшается, и RIA сообщит о готовности электронных госуслуг работать с обновленными картами сразу, как только эта готовность будет достигнута.

Полиция расширит техподдержку ID-карт на период обновления

Для тех пользователей, у которых не получится самостоятельно обновить ID-карты, Департамент полиции и погранохраны (ДПП) предусмотрел меры для оказания дополнительной техподдержки.

Глава ДПП Элмар Вахер пояснил, что речь идет о продлении часов работы залов обслуживания, открытии их в выходные и праздничные дни, а также об открытии дополнительных пунктов обслуживания. По словам Пало, такие пункты могут быть временно открыты в торговых центрах.

"Например, человек несколько раз введет неправильный ПИН-код или система выдаст сообщение об ошибке. Мы договорились с ДПП, что они будут готовы расширить поддержку как в бюро ДПП, так и, при необходимости, открывать временные пункты в торговых центрах. Важно подчеркнуть, что в этих временных пунктах нельзя будет получить новые ID-карты, а лишь обновить программное обеспечение имеющихся", -пояснила министр.

Обновление займет несколько недель

Сейчас дистанционное обновление могут проводить максимально 1000 человек одновременно и 15 000 человек в день. Обновление возможности шифрования ID-карты займет около месяца. "Это не обычная ИТ-разработка, идет процесс предупреждения обладающего серьезным воздействием риска, поэтому мы вынуждены действовать быстрее", - отметил Петеркоп.

По словам Вахера, выявленная уязвимость затрагивает 800 000 карт, из них 500 000 активно используются в качестве дигитального удостоверения личности, в том числе 45 000 - очень активно.

ДПП по-прежнему рекомендует людям параллельно с ID-картой создать mobiil-ID.

Глобальная проблема

Перекоп и Пало отметили на пресс-конференции, что выявленная проблема носит глобальный характер и касается не только карт с чипом, но и компьютеров.

"Теперь известно, что похожий риск безопасности выявлен у крайне широкого круга продукции, не только у ID-карт, как мы знали до сих пор, но и у программного обеспечения, которым пользуются современные компьютеры", - сказал директор RIA.

Пало добавила, что выявленная проблема касается не только Эстонии, но и всего мира. "Проблемы были вызваны чипом известного производителя. Им пользуются многие производители карт и электроники по всему миру, в частности, Microsoft и Google", - сказала министр.

Редактор: Андрей Крашевский

уязвимость id-карт


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Обновление для ID-карт запущено, но многие ИТ-системы не готовы принимать обновленные карты

Техническое решение для обновления уязвимых ID-карт разработано и доступно, но ИТ-системы предлагающих электронные услуги госучреждений пока не готовы работать с обновленными картами.

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