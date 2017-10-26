ФОТО и ВИДЕО: таллиннские белые медведи обрадовались первому снегу ({{commentsTotal}})
Белые медведи Таллиннского зоопарка, недавно отметившие новоселье, наслаждаются первым снегом в своем просторном вольере.
Редактор: Ирина Киреева
Белые медведи Таллиннского зоопарка, недавно отметившие новоселье, наслаждаются первым снегом в своем просторном вольере.
Редактор: Ирина Киреева
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