ВИДЕО: таллиннские белые медведи обрадовались первому снегу ({{commentsTotal}})
Белые медведи Таллиннского зоопарка, недавно отметившие новоселье, наслаждаются первым снегом в своем просторном вольере.
Редактор: Ирина Киреева
Белые медведи Таллиннского зоопарка, недавно отметившие новоселье, наслаждаются первым снегом в своем просторном вольере.
Редактор: Ирина Киреева
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Во вторник, 24 октября, ушла из жизни бывший многолетний главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет. Ей было 64 года.
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