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ВИДЕО: таллиннские белые медведи обрадовались первому снегу ({{commentsTotal}})

Эстония
Открытие павильона
Открытие павильона "Мир белого медведя" Автор: Анна Аурелия Минев, ERR
Эстония

Белые медведи Таллиннского зоопарка, недавно отметившие новоселье, наслаждаются первым снегом в своем просторном вольере.

Редактор: Ирина Киреева

белые медведиталлиннский зоопарк


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