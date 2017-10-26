Наставник силламяэского "Калева" дисквалифицирован на один матч

Главный тренер силламяэского "Калева" Ирфан Аметов дисквалифицирован на один матч за агрессивное поведение при общении с судьями.

Согласно решению дисциплинарной комиссии Эстонского футбольного союза (ЭФС), в ближайшем туре Аметову нельзя будет руководить командой и находиться в технической зоне.

"14 октября после завершения матча между "Калевом" и "Таммекой" Аметов вошел в судейскую раздевалку, где вел себя агрессивно и поначалу не хотел уходить", - прокомментировал в четверг, 26 октября, порталу Soccernet.ee глава пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт.

По его словам, позднее и "Калев", и Ирфан Аметов извинились за свое поведение.

"Таммеке" силламяэсцы уступили со счетом 1:2.

В субботу, 28 октября, в поединке 35-го тура чемпионата Эстонии "Калев" на своем поле сыграет с "Пайде".