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Наставник силламяэского "Калева" дисквалифицирован на один матч ({{commentsTotal}})

Спорт
Ирфан Аметов.
Ирфан Аметов. Автор: Facebook
Спорт

Главный тренер силламяэского "Калева" Ирфан Аметов дисквалифицирован на один матч за агрессивное поведение при общении с судьями.

Согласно решению дисциплинарной комиссии Эстонского футбольного союза (ЭФС), в ближайшем туре Аметову нельзя будет руководить командой и находиться в технической зоне.

"14 октября после завершения матча между "Калевом" и "Таммекой" Аметов вошел в судейскую раздевалку, где вел себя агрессивно и поначалу не хотел уходить", - прокомментировал в четверг, 26 октября, порталу Soccernet.ee глава пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт.

По его словам, позднее и "Калев", и Ирфан Аметов извинились за свое поведение.

"Таммеке" силламяэсцы уступили со счетом 1:2.

В субботу, 28 октября, в поединке 35-го тура чемпионата Эстонии "Калев" на своем поле сыграет с "Пайде".

Редактор: Сергей Михайлов



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