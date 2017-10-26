Крупнейший банк Северных стран Nordea сообщил в четверг, что сократит 4000 сотрудников и 2000 консультантов, чтобы улучшить конкурентоспособность и сократить расходы.

По сообщению банка, 6000 рабочих мест сократят по всему миру, передает Yle.

Сокращение начнется в текущем году и продлится до 2021 года. В Nordea работает 31 800 человек, большинство – в Швеции, Финляндии и Дании.

По результатам за третий квартал этого года экономическая прибыль Nordea сократилась по сравнению с аналогичным периодом год назад.

По словам главы профсоюза Nousu, представляющего интересы работников Nordea, Минны Ахтиайнен, для нее эта новость была шокирующей.

В Эстонии в начале октября в результате слияния банка Nordea и DNB, начал работать новый банк Luminor. Nordea и DNB договорились об объединении в августе 2016 года.

Главный офис Luminor находится в Эстонии, филиалы – в Латвии и Литве.

В ходе слияния банков все активы и обязательства представительств Nordea во всех трех странах Балтии были переданы юридическим лицам DNB, которые были переименованы в Luminor. DNB также приобрел акции финансовых и пенсионных компаний Nordea.