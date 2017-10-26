Премию Сахарова за 2017 год получила венесуэльская оппозиция ({{commentsTotal}})
Лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2017 год стала группа деятелей демократической оппозиции Венесуэлы.
Лауреатов объявил в четверг, 26 октября, председатель Европейского парламента Антонио Таяни на проходящей в Страсбурге пленарной сессии Европарламента, сообщило агентство Интерфакс.
Венесуэльские оппозиционеры получили премию за "сопротивление деградации демократии, прав человека и экономики в стране".
В группу лауреатов включены депутаты парламента и политические заключенные. Лауреаты были выбраны из трех номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента.
В тройку кандидатов на получение премии имени Андрея Сахарова также входили гватемальская правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак.
Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь российского ученого и борца за права человека Андрея Сахарова. Она присуждается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире". Лауреатами премии могут быть физические лица (независимо от места проживания), а также ассоциации или организации, независимо от наличия у них статуса юридического лица. Денежный размер международной премии составляет 50 000 евро.
Имя лауреата премии объявляется в октябре, а в декабре на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге проходит церемония награждения, причем премию вручает лично председатель Европейского парламента. В этом году вручение премии состоится 13 декабря, передает ТАСС.
Редактор: Андрей Крашевский