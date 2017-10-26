Сделавших бомбовое предупреждение студии ERR в Тарту арестовали

Полиция задержала в Тарту двух мужчин, подозреваемых в том, что они 10 октября сообщили о заложенной в тартуской студии ERR бомбе, суд дал санкции на их арест.

Мужчины пока арестованы на два месяца. Наказание за тяжкое нарушение публичного правопорядка может составлять до пяти лет тюрьмы.

Около 20:45 вечером 10 октября в центр тревоги поступило сообщение, что в 21:15 в тартуской студии ERR взорвется бомба. Спецназ Лыунаской префектуры и саперы южно-эстонской группы оцепили здание студии и на час перекрыли движение в окрестностях здания и на улице Рийа. В здании провели тщательную проверку, но бомбу не нашли. В момент, когда поступила угроза, в студии никого не было.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюсс, мужчин подозревают в групповом тяжком нарушении публичного правопорядка. По ее словам, прокуратура обратилась к суду с просьбой об аресте подозреваемых, чтобы исключить совершение новых преступлений и уклонение от делопроизводства.

Предварительное следствие ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.