Поездка в Кохтла-Ярве для юных нарвских хоккеистов обернулась встречей с хулиганами. За мальчиков заступился один из родителей. Развязалась драка. На память о произошедшем у смелого папы остались разбитое ухо и сломанный нос, передает "Актуальная камера".

Было возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. В этом случае суд может дать наказание до пяти лет лишения свободы. Отец, который заступился за детей, рассказал о том, что произошло в тот день.

"Мы приехали с игры в Нарве, остановились в Кохтла-Ярве в Кескус Vironia, чтобы покушать. Я стал помогать в сервировке столов, все ребята пошли мыть руки. После чего прибежал один из мальчиков и сказал, что там наших бьют. Я побежал сразу на место посмотреть, что там происходит", - рассказал отец отец хоккеиста HC Panter Игорь.

"В туалете двое держали одного из мальчишек за грудки. Я попросил, чтобы они его отпустили, но они его не отпустили. Я их взял за шкварники и вытащил из туалета. После этого началась драка", - продолжил рассказ Игорь.

Как рассказала руководитель службы предупреждения и делопроизводства Йыхвиского полицейского участка Эне Муттика, полиция приехала на место происшествия, где выяснилось, что между молодыми людьми произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

"Скорая увезла троих пострадавших для проверки здоровья. И ещё троих полиция увезла в отделение для выяснения обстоятельств. Из них одного задержали, а двоих отпустили", - добавила Муттика.

Ранее, 26 октября, портал rus.err.ee сообщил, что в Кохтла-Ярве произошла массовая драка с участием нетрезвых подростков, в результате чего три человека оказались в больнице.

В торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве вечером 25 октября произошла массовая драка, в результате которой в больницу попали три человека, где им оказали первую помощь и отпустили домой, и еще троих доставили в полицейский участок.

Идаская префектура получила сообщение о драке в торговом центре в 20:50. Ее участниками были взрослый мужчина и молодежь.

По предварительным данным в драке участвовало семь или больше человек. О причине драки не сообщается. Она будет установлена в ходе следствия.

С места происшествия в больницу отвезли троих - одного взрослого и двух молодых людей, где им оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

В полицейский участок доставили трех человек - одного 18-летнего парня и двух 17-летних. Из них одного несовершеннолетнего задержали в качестве подозреваемого зачинщика драки. Доставленные в полицию молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

В торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве произошла массовая драка. Автор: google maps