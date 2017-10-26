В Русском театре сегодня пройдут "Встречи с Тарковским" ({{commentsTotal}})
Сегодня в Русском театре Эстонии пройдут шестые "Встречи с Тарковским", посвященные выдающемуся кинорежиссеру. В программе — презентация книги Эллы Аграновской "Тарковский. Пересечения", показ документальной ленты "Тарковский. Эстонский сюжет", а также показ фильма самого Андрея Тарковского "Солярис". Начало мероприятия в 19:00. Подробнее об этом рассказывает руководитель проекта «Встречи с Тарковским» и кинодокументалист Элла Аграновская.