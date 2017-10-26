Центристы не планируют покупать новую недвижимость для своего штаба

Сумма от продажи принадлежащей Центристской партии недвижимости покроет все партийные долги, однако на приобретение нового здания, где могло бы располагаться бюро партии, денег не хватит. Об этом в интервью нашей программе накануне рассказал генеральный секретарь центристов Михаил Корб. По его словам, в настоящее время идет работа по поиску подходящего для штаба здания, которое можно было бы взять в аренду. Напомним, накануне стало известно, что центристам удалось продать принадлежащую партии недвижимость, расположенную на Тоомпеа, где до сих пор находился штаб партии. Размер сделки составил 1 миллион 800 тысяч евро. Комментирует Михаил Корб.