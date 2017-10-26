Мари Вельмет проводят в последний путь лишь самые близкие

Похороны бывшего главреда "Радио 4" Мари Вельмет состоятся в пятницу, 27 октября. По желанию покойной, в последний путь ее проводят лишь члены семьи.

"Да, действительно Мари хотела, чтобы на похоронах присутствовали лишь члены семьи. Состоятся похороны в пятницу на кладбище Пярнамяэ в Таллинне", - рассказал rus.err.ee сын Мари Вельмет - Аро.

Создатель и многолетний руководитель самой популярной в Эстонии радиостанции на русском языке Мари Вельмет ушла из жизни 24 октября после тяжелой продолжительной болезни.

Она проработала на радио 24 года, покинув пост главреда в январе 2017-го по собственному желанию и продолжив работу в ERR в качестве советника. С февраля того же года "Радио 4" руководит Юлия Балий.