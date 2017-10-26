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Минсоцдел намерено уточнить условия отбора кандидатов на работу ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский в четверг направил на межведомственное согласование законопроект, которым, в числе прочего, предлагается четко установить условия, при которых отбор работников возможен по признаку пола, возраста или на основании других признаков, допускающих возможность дискриминации.

Таким образом, в условия отбора кандидатов на работу будут внесены дополнительные уточнения, устанавливающие, при каких условиях рекрутинговая фирма может искать работников на основе четких признаков (возраст, пол, национальность и т.п.), говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Посредник по подбору кадров может допустить обработку данных лица, желающего найти работу, только если это обосновано и соответствует принципам равного обращения и закона о равенстве полов, говорится в проекте документа.

Как пояснил вице-канцлер сферы труда министерства социальных дел Янар Хольм, законопроект не устанавливает новых запретов. Его цель - четко определить способ, на каких условиях трудовой портал может искать работников на основе указанных признаков.

Редактор: Андрей Крашевский



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