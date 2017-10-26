Осиновский предлагает запретить отбор кандидатов на работу по половому признаку

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский направил на межведомственное согласование законопроект, которым, в числе прочего, предлагается запретить отбор работников по признаку пола, возраста или на основании других признаков, допускающих возможность дискриминации.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщило агентство BNS.

Таким образом, в условия отбора кандидатов на работу будет внесено новое ограничение - запрет работодателям и прочим подбирать кадры по признакам, допускающим дискриминацию, или на основании данных о родном языке.

Обуславливающими дискриминацию признаками могут быть, например, возраст, пол, инвалидность или иной признак, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Посредник по подбору кадров может допустить обработку данных лица, желающего найти работу, только если это обосновано и соответствует принципам равного обращения и закона о равенстве полов, говорится в проекте документа.