Главред российской "Новой газеты" раздаст сотрудникам травматическое оружие

Главный редактор российского издания "Новая газета" Дмитрий Муратов заявил, что он решил выдать своим сотрудникам травматическое оружие после нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

"Буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа", - сказал он в эфире "Эха Москвы", сообщила в четверг, 26 октября, Русская служба Би-би-си.

По словам Муратова, для журналистов издания закупят травматическое оружие, а затем их попросят сдать нормативы по его использованию.

"Мне никаких вариантов больше не оставили. Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу. Официально заключим договор с МВД РФ. Будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены. И другими средствами безопасности, о которых не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов", - заявил Муратов.

Концерн "Калашников" уже отреагировал на заявление журналиста, пообещав предоставить скидку на свою продукцию сотрудникам СМИ.

23 октября 48-летний Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в шею ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина утверждает, что сделал это, потому что журналистка "изводила" его с помощью телепатической связи.