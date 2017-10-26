Председателем горсобрания Нарвы выбрали Александра Ефимова

В Нарве 26 октября прошло первое заседение городского собрания в новом составе после выборов. Главой законодательного органа выбрали Александра Ефимова.

За Ефимова проголосовал 21 депутат. Оппозиционная фракция "Наша Нарва" выдвигала своего кандидата - Антса Кутти, за него отдали 6 голосов.

Заместителями председателя горсобрания предложили Ларису Оленину и Елену Пахомову.

Михаил Стальнухин ушел с заседания городского собрания и в голосовании участия не принимал. Он не вошел в состав фракции центристов в городском собрании и является независимым депутатом.

У центристов отсутствовала Тамара Комлова.

У оппозиции на заседании не было Антса Кутти и Юрия Рауда.