Ромек Козенкраниус сохранит пост мэра Пярну

Ведущие в Пярну переговоры о создании правящей коалиции Союз отечества и Res Publica (IRL), Центристская партия и избирательный союз "Pärnu Ühendab" достигли договоренности, что мэром города останется Ромек Козенкраниус.

"На сегодня ясно, что тройственная коалиция в Пярну формируется. Наряду с этим договорились и о распределении позиций", - сказал в четверг, 26 октября, представитель IRL Андрес Метсоя.

Согласно договоренности, коалиция представит на пост мэра Пярну кандидатуру нынешнего мэра города Ромека Козенкраниуса, который на выборах шел под первым номером от избирательного союза "Pärnu Ühendab". Председателем горсобрания станет Метсоя.

IRL получит два места вице-мэров, одно получит Центристская партия и еще одно - избирательный союз.

По словам Метсоя, коалиционный договор планируется подписать 6 ноября. В этот же день состоится первое заседание нового состава состава пярнуского горсобрания.

Переговоры по формированию коалиции начались на прошлой неделе. Партию реформ, на выборах в Пярну собравшую больше всего голосов, к переговорам не привлекали.

Реформисты и IRL получили в горсобрании по 9 мест, Центристская партия и союз "Pärnu Ühendab" - по семь месте, Консервативная народная партия (EKRE) - шесть и Социал-демократическая партия - одно место.