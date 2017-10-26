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В России намерены к концу года отменить внутригосударственный роуминг ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix
За рубежом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сохраняет планы по полной отмене до конца года роуминга в России - как национального, так и внутрисетевого.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщил журналистам замглавы российского антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

"Мы рассчитываем, что то, что касается национального роуминга, будет решено в ходе рассмотрения по делу, и сейчас операторы уже готовятся к тому, чтобы цены снизить. То же самое касается и внутрисетевого роуминга, где снижение цены предполагается в рамках предупреждения. Мы думаем, что до конца года эти проблемы решим к удовольствию абонентов", - сказал он.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что до конца года операторы проведут все основные мероприятия по отмене роуминга. При этом он отмечал, что какая-то часть работы придется на первую половину 2018 года.

По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018 года понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов.

В России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Путешествуя по России, абоненты могут попадать во внутрисетевой роуминг (обслуживаться в сети своего домашнего оператора, но в другом регионе) и в национальный (когда в регионе присутствия абонента нет сети его домашнего оператора).

Редактор: Андрей Крашевский



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