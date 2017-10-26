Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена

Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген, сообщила спасательная служба Северной Норвегии.

Вертолет направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал с радаров около 15:35 по местному времени (16:35 по восточноевропейскому времени), в 15:45 было подтверждено крушение, сообщила службы в "Твиттере", передате Би-Би-Си, Meduza.io.

Вертолет потерпел крушение в двух-трех километрах от Баренцбурга. Как сообщили изданию Dagbladet в спасательной службе, речь идет о вертолете МИ-8. К месту его крушения отправлены два спасательных судна береговой охраны и вертолет. По словам одного из участников спасательной операции, на месте падения вертолета туман и идет снег.

Представитель службы спасения заявил, что вертолет не передавал сигнала бедствия.

По предварительным данным, вертолет перевозил рабочих, заявили в спасательной службе. По информации телеграм-канала Mash, вертолет принадлежит российской компании "Арктикуголь", которая занимается горными работами на Шпицбергене.

ТАСС пишет, что вертолет принадлежит авиакомпании "Конверс Авиа".

Mash также сообщает, что на борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института. В Генконсульстве РФ на Шпицбергене также заявили, что на борту кроме членов экипажа были трое ученых. Все люди в вертолете – граждане РФ.