ЕЦБ вдвое урежет программу покупки активов

Европейский центробанк (ЕЦБ) в четверг, 26 октября, решил не менять свою базовую процентную ставку и со следующего года сократить объем программы покупки активов c 60 до 30 млрд евро в месяц.

ЕЦБ отметил, что программа покупки активов действует до сентября, но при необходимости ее объем или продолжительность могут быть изменены.

Базовая процентная ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне. Ставка по депозитам сохранилась на уровне минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

По мнению совета ЕЦБ, процентные ставки удержатся на нынешнем уровне еще длительное время.

Одна из целей денежной политики ЕЦБ заключается в поддержании уровня инфляции на уровне ниже 2%, но близком к этой отметке.