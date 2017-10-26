В пятницу вероятность осадков уменьшится, 0.. +5

Ночью во многих местах продолжит идти мокрый снег, в Западной Эстонии также и дождь. Ветер северных направлений 4-10 м/с, на северном побережье и островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -3 до +2, на островах от +3 до +6 градусов.

Днем в основном облачно. В первой половине дня мокрый снег и дождь по-прежнему будут идти в Северной Эстонии и на островах. Однако во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Подует ветер северных направлений 3-14 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов.

Дороги по-прежнему будут скользкими.