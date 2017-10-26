Из Ляэнемааской больницы украли оборудование стоимостью 150 000 евро

В ночь на среду из Ляэнемааской больницы украли зонд для проведения гастроэндоскопических обследований стоимостью не менее 150 000 евро.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщила "Актуальная камера".

Воры проникли в больницу через окно.

На помощь пришли другие медучреждения и производитель аппарата, которые обеспечили временную замену дорогостоящей медтехники.

Полиция начала расследование и просит всех, кто в ночь на 25 октября заметил что-то подозрительное вблизи больницы Ляэнемаа, сообщить об этом.

Главврач клиники считает, что кража была совершена по заказу, поскольку ничего другого воры не взяли. По заверению производителя, подобные кражи совершались и в других странах.