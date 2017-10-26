Глава Каталонии не стал провозглашать независимость

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет проводить досрочные выборы и провозглашать независимость без гарантий со стороны Мадрида, в связи чем этот вопрос придется решать парламенту автономии.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщила "Актуальная камера".

В своей речи, которая была отложена на несколько часов, Пучдемон заявил, что вопрос о провозглашении независимости должен решить парламент Каталонии.

Со среды члены правительства автономии и представители парламентских фракций проводят консультации об ответных мерах на возможное введение Мадридом прямого управления в регионе.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признают испанские власти. 90% участников референдума проголосовали за отделение автономного региона от Испании. Плебисцит был объявлен незаконным испанскими властями и не был признан мировым сообществом.

По итогам референдума глава Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости, однако затем отложил ее принятие, предложив провести переговоры с властями в Мадриде. Центральное правительство, в свою очередь, потребовало от Пучдемона прямо отказаться от объявления независимости региона, но последний не выполнил это требование.