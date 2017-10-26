"Инсайт" о черных риэлторах в Таллинне: как людей за долги оставляют без дома

Программа "Инсайт" посвятила спецвыпуск деятельности таллиннских предпринимателей, которые покупают на аукционе часть жилья и затем "выдавливают" оттуда совладельцев. Журналистам удалось выяснить подробности трех историй, в каждой из которых "бизнесмены" действовали по похожей схеме.

Игорь Бездробный – владелец 1/6-й части квартиры по адресу Вабадузе пст, 207. Чуть менее полугода назад 1/6-я доля Дмитрия, брата Игоря, была продана с аукциона за долги. Покупателем стала фирма Delta Property OÜ. Вскоре после продажи на пороге квартиры Бездробного появился член правления этой компании. По словам Игоря, это был Станислав Бородин.

Как рассказал Бездробный съемочной группе "Инсайта", Бородин начал настаивать на том, чтобы он продал свою часть. "Он вырезал замки и предложил поехать к нотариусу. Я отказался", – сказал Бездробный. Тогда гость пообещал заплатить за заключение договора 500 евро, но и на это владелец квартиры не согласился.

После этого герою передачи был предложен еще один вариант – выкупить часть, принадлежавшую брату, но по двойной цене, не около 6000, а за 12 000 евро.

"Потом стали поступать угрозы: забаррикадировать дверь, подселить цыган, а затем – выселить владельца"

После очередного отказа мужчине начали поступать угрозы: сначала Бородин якобы пообещал забаррикадировать дверь, потом – подселить цыган, а затем – выселить жильца и переселить в "бомжатник" в Копли.

Угрозы становились все серьезнее: "Кто со мной не соглашался – или на пороге умирал, или кончал чуть ли не суицидом", – такие слова якобы произнес бизнесмен.

Наконец, был предложен еще один вариант – аренда 1/6 части квартиры за 140 евро в месяц.

К счастью, эта история в отличие от других подобных закончилась хорошо. Игорь Бездробный не стал подписывать никаких бумаг, сохранил свою часть жилплощади и продолжает жить все в той же квартире.

Однако он – не единственная жертва людей, чей бизнес напоминает деятельность черных риелторов. Для других героев, обратившихся в "Инсайт", история развивалась куда более печальным образом.

Без денег, без дома, без отца

Молодая девушка Элис Васильцова, столкнувшись с Бородиным, рассказала историю своего отца, Виктора. Личная трагедия усугубилась еще и тем, что спустя месяц после того, как в жизни Васильцовых появился Бородин, при загадочных обстоятельствах Виктор ушел из жизни.

Семья Васильцовых столкнулась с предпринимателем в 2015 году. Из-за коммунального долга в 3000 евро с молотка ушли 3/4 квартиры, принадлежавшие отцу Элис Виктору Васильцову. 1/4 часть квартиры по адресу М. Хярма, 5, которую девушка получила в наследство от матери, по-прежнему оставалась у нее.

Доля отца Элис ушла с молотка за 27 000 евро, за вычетом долга Виктор получил на руки почти 24 000 евро. Все должно было идти по плану, однако на пороге появился представитель нового владельца – фирмы Delta Property.

По словам Элис, фирма предложила ей и ее отцу несколько вариантов: выкупить 3/4 квартиры обратно уже за 65 000 евро, продать оставшуюся долю или ютиться с новыми соседями.

"Именно угрозы убедили мужчину подписать договор с баснословной предоплатой"

Прозвучало и еще одно предложение: оформить договор, чтобы в квартире остался жить представитель фирмы. При этом Элис должна была бы сама оплачивать коммунальные услуги и платить фирме арендную плату в размере 300 евро в месяц. Был предложен и более "щадящий" вариант, при котором аренда составляла бы всего 100 евро в месяц. Правда, для этого, по условиям представителя фирмы, нужно было бы внести предоплату в размере 20 000 евро.

Компания Delta Property стала владельцем жилплощади 5 октября 2015 года. Спустя три дня Виктор Васильцов уже поставил свою подпись под долгосрочным договором аренды, отдав фирме в качестве предоплаты почти все полученные с аукциона деньги. Получается, что недвижимость обошлась предпринимателям приблизительно в 7000.

Элис подтвердила, что "подселить черных" угрожали не только ее отцу, но и ей лично. На тот момент девушке было 16 лет. По словам родственников Васильцова, именно эти угрозы и убедили мужчину подписать договор с баснословной предоплатой. А дальше в этой истории случилось страшное – примерно через месяц Виктор умер.

"Спустя примерно месяц отца избили и его не стало", – рассказала Элис. Тело Виктора было найдено по месту жительства. В свидетельстве о смерти Виктора значится, что осталось неясным, было ли убийство умышленным. Родные Виктора не берутся с уверенностью сказать, что его смерть была связана с подписанием бумаг. Но, по мнению Элис, исключать этого нельзя.

20 000 евро испарились

Неприятности Элис не закончились и после смерти отца. Девушке начали поступать звонки и СМС. "Хоть мне было на тот момент 16 лет, и я могла продать свою часть лишь с тетей, звонили только мне", – рассказала она.

Звонил Станислав Бородин. "Он хотел, чтобы или я продала свою часть, или он продал мне свою. Или же мы сдавали бы ее в аренду квартиру вместе".

Элис сразу переехала к своей тете.

"Квартиры были проданы на аукционе, а деньги, которые должны были получить лица, попавшие в затруднительное положение, получили не они, а кто-то другой"

В итоге семья лишилась всего: и части квартиры, которая раньше принадлежала Виктору и денег, которые тот за нее получил.

"В ходе незаконных сделок по отношению к лицам, которые попали в затруднительное материальное положение, были присвоены деньги, принадлежащие этим лицам, – прокомментировала этот и другие похожие случаи исполняющая обязанности окружного прокурора Пыхьяской прокуратуры Диана Хелила. – Квартиры были проданы на аукционе и деньги, которые должны были получить лица, которые попали в затруднительное положение, получили не они, а кто-то другой".

Вместо дома в Нымме – квартира на Маяка в аренду

Судя по записям из крепостной книги, в собственности компании Delta Property OÜ находится ряд квартир и комнат по адресам: Копли, 90, Маяка, 23 и Сыле, 62.

В доме на улице Маяка Delta Property владеет квартирами 1, 5 и 12. В одной из этих коммуналок живет Сергей Сошников, который также стал жертвой фирмы Delta Property.

Как выяснилось, раньше Сошников жил в доме в Нымме по адресу Хирве, 28. Еще год назад мужчина владел 1/5 частью дома, остальное принадлежало другому лицу. Как рассказал сам Сошников, его доля была продана с аукциона за долги в 2016 году. В итоге, Сергей должен был получить 6000 евро, однако денег так и не увидел. Предположительно, они были перечислены на счет компании Delta Property.

Вскоре после продажи к Сошникову приехал Бородин и сказал, что дом и земля теперь принадлежат ему. Сошников был вынужден переселиться в другое место. Сначала это должна была быть комната в коммуналке по адресу Копли, 90-4, однако там якобы проводился ремонт и Сошников обосновался на Маяка. За свою комнату, как говорит Сергей, он платит все тому же Бородину 210 евро в месяц.

Дома Сошников лишился навсегда. Год назад фирма Delta Property выкупила у сестры Сошникова оставшиеся 4/5 дома и перепродала недвижимость новому владельцу. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, цена могла составлять 95 000 евро. Сейчас на месте бывшего дома Сергея Сошникова – пустырь.

Одну из квартир Delta Property втридорога снимает проститутка

Согласно отчетам о хозяйственной деятельности Delta Property, в период с 2015 по 2016 прибыль компании выросла почти в три раза, составив около 200 000 евро. Доход с аренды в прошлом году составил почти 22 000 евро. Доход с продажи недвижимости – чуть более 840 000 евро. Одних только дивидендов компания могла бы выплатить на сумму немногим менее 230 000 евро.

"Если владелец недвижимости знает, что арендатор занимается проституцией, это считается пособничеством"

По данным из крепостной книги, фирма Delta Property является владельцем квартиры 40G по адресу Нарвское шоссе, 38. "Инсайту" стало известно о том, что по этому адресу может жить девушка, которая оказывает услуги сексуального характера. Поговорив с ней по телефону и побывав на месте, журналисты убедились, что это действительно так.

Проститутка оказывает услуги за 70 евро в час. Один сексуальный контакт стоит 40 евро.

По словам ведущего следователя отдела по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Департамента полиции и погранохраны Ардо Раннэ, в случае, если владелец недвижимости в курсе, чем занимается квартиросъемщица, это считается пособничеством проституции. "Если он делает это сознательно – это уголовно наказуемо", – сказал Раннэ.

Знают ли хозяева квартиры о том, что в ней работает проститутка, с полной достоверностью сказать нельзя. Известно лишь то, что за аренду девушка платит стоимость в три раза превышающую рыночную.

Адвокат в правлении фирмы

В правление компании Delta Property входит еще один человек – присяжный адвокат Даниил Савитский. С 2014 года он является членом эстонской адвокатуры, с 19 сентября 2017 года – присяжным адвокатом. Является партнером известного юридического бюро Laus and Partnerid. Вместе со Станиславом Бородиным в 2014 году основал фирму Delta Property OÜ.

Из-за болезни Савитский не смог встретиться с журналистами, однако он согласился пообщаться по электронной почте. В ответ на присланные вопросы Даниил ответил следующее (приводим комментарий Даниила целиком и в неизмененном виде – прим. ред.):

"Блогадарю Вас за присланные вопросы.

Как Вы сами верно отмечаете то по данным вопросом ведется следование, которое на данном моменте находится в предсудебном разбирательстве и обвинение не кому не предъявлено.

Так как я и фирма не является под следствием то я не считаю возможным, и это так же протеворечит закону, комментировать текущее производство.

Я так же считаю, что в данное время отражать это в Вашей программе не корректно. Но если Вы все-таки это сделаете, прошу Вас быть очень точным указывая на факты и утверждение, так как неточности уже имеются и в Ваших вопросах.

Со стороны фирмы я могу сказать, что все сделки оформляются всегда корректно и по обоюдному согласию сторон. Фирма никогда не получала претензий со стороны своих покупателей или арендаторов".

Какие именно неточности, по мнению Даниила, содержались во вполне конкретных вопросах – он не уточнил.

"На данный момент в этом уголовном деле предъявлено подозрение одному члену правления эстонской фирмы. Год его рождения – 1983"

Как сообщили "Инсайту" в прокуратуре, член правления несет ответственность за мошенничество в том случае, если он был осведомлен о мошеннической схеме и намеренно в ней участвовал.

Игорь Бездробный показал журналистам акт повторного аукциона от 4 мая 2017 года. Фирму Delta Property представлял Даниил Савитский. Выступал ли он от лица компании во время других аукционов и был ли в курсе действий своего партнера по бизнесу, неизвестно.

Против Станислава Бородина возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество"

"На данный момент в этом уголовном деле предъявлено подозрение одному члену правления эстонской фирмы. Год его рождения – 1983", – сообщила и.о. окружного прокурора Пыхьяской префектуры Диана Хелила. Год рождения совпадает с годом рождения Бородина.

"Этот член правления был взят под стражу примерно два месяца назад, и на данный момент его взятие под стражу еще продлили на два месяца", – прокомментировала Хелила.

По ее словам, поскольку уголовное дело находится на стадии предварительного следствия, то круг подозреваемых может быть расширен. Также может быть расширен и круг потерпевших.