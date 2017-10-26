Оба погибших весной на железнодорожном переезде в Ида-Вирумаа употребляли наркотики

Погибшие в середине марта в ДТП на железнодорожном переезде в Ида-Вирумаа двое молодых людей в момент аварии находились в состоянии наркотического опьянения.

Экспертиза выяснила, что водитель машины употреблял кокаин, а его пассажир - амфетамин. Как считают следователи, из-за этого они не заметили приближавшегося поезда и, несмотря на запретительный сигнал светофора, решили пересечь переезд.

"Находившийся под влиянием наркотиков автоводитель не смог оценить ситуацию и отреагировать на нее. Пассажир не смог по тем же причинам обратить внимание водителя на реальную опасность и повлиять на его решение", - говорится в следственном отчете.

ДТП произошло 12 марта в 17:30 на 15-м км шоссе Кохтла-Ярве - Куркузе - Таммику на железнодорожном переезде Сомпа, где столкнулись пассажирский состав и автомашина Toyota Corolla.

В результате столкновения погибли два человека: 27-летний Видади и сидевший рядом с ним на пассажирском сидении 29-летний Станислав. С самого начала выяснилось, что они проигнорировали запретительный сигнал светофора и поехали на переезд в объезд ожидавших прохода поезда автомобилей.

По словам свидетелей, Toyota вырулила из ряда и начала медленно по встречной полосе двигаться в сторону переезда.

Мужчина на пассажирском сиденье мужчина наклонился вперед, как будто читал что-то, лежавшее у него на коленях. Водитель слегка притормозил автомобиль, когда до светофора оставалось метров пять, и прислонился к ветровому стеклу, чтобы прикрыть вид в сторону приближающегося поезда. "Увы, Toyota продолжала движение", - описал происходившее второй свидетель.

Поезд ударил машину Toyota сбоку, и оба находившиеся в машине мужчины моментально погибли. Первоначальная версия об ослеплении водителя солнцем не подтвердилась.