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Все дома Кохтла-Ярве наконец подключены к центральному отоплению ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Алексей Федоров
Ида-Вирумаа

Снабжающее тепловой энергией город Кохтла-Ярве предприятие VKG Soojus сняло пломбы со всех теплоузлов благодаря активному погашению задолженности квартирными товариществами в преддверии отопительного сезона.

Еще месяц назад от отопления были отключены 25 многоквартирных домов, но к настоящему времени услуга восстановлена для всех потребителей, сообщила в четверг, 26 октября, "Актуальная камера".

"Тепло подается, то есть разрешение на потребление тепла дано всем. Три дома в Ахтмеском районе не потребляют его по своей инициативе - у них есть альтернативные источники тепла - печки и плиты, то есть они могут сейчас отапливаться таким способом", - сказал руководитель отдела продаж VKG Soojus Лембит Прийтс.

Из трех домов Ахтмеского района Кохтла-Ярве в двух четырехквартирных решили вообще обойтись без центрального отопления, а еще в одном (по адресу Сыпрузе, 40а) сами жильцы не желают включать отопление, так как в доме вовремя платят за услуги всего три из восьми квартир.

На данный момент задолженность перед тепловым оператором у жилищных хозяйств мизерная.

"Если мы говорим о том, что летом задолженность была 109 340 евро, то на сегодняшнее утро было 6039 евро. Это совсем маргинальная цифра. В Кохтла-Ярве есть дома, где мы составили график оплаты задолженностей. И есть маленькие задолженности в домах, которые мы даже не пломбировали. Они погашают их в течение отопительного сезона", - пояснил Прийтс.

Среди товариществ, которые оплатили свою задолженность, есть и часто упоминающийся дом по адресу Уус, 9 в Ярвеском районе. Руководство товарищества осталось погасить лишь задолженность за позапрошлый сезон. По мнению Прийтса, сознательность жильцов с годами растет, и с каждым годом долги после отопительного сезона уменьшаются.

Редактор: Андрей Крашевский

отоплениекохтля-ярве


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