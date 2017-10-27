Папа Римский провел сеанс связи с международной космической станцией

Папа Римский Франциск провел сеанс связи с международной космической станцией, во время которой понтифик задавал экипажу вопросы.

Уникальный сеанс общения длился около 25 минут, сообщили в пятницу, 27 октября, утренние новости на телеканале ETV+.

Поскольку Франциск не говорит по-английски, роль переводчика выполнил итальянский астронавт Паоло Нtсполи.

Вопросы главы Римско-католической церкви были довольно необычными. Так, процитировав известную строчку из "Божественной комедии" Данте - "любовь, что движет солнце и светила", - он поинтересовался у космонавтов, что означает для них движущая сила любви.

Россиянин Александр Мисуркин ответил на вопрос цитатой из "Маленького принца" - "любовь это сила, которая делает тебя способным отдать свою жизнь за кого-то".