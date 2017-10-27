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Отт Тянак идет четвертым на предпоследнем ралли ЧМ ({{commentsTotal}})

Спорт
В следующем сезоне Тянак сменит команду.
В следующем сезоне Тянак сменит команду. Автор: M-Sport
Спорт

В Великобритании стартовал предпоследний этап чемпионата мира по авторалли, на котором эстонский гонщик Отт Тянак от команды M-Sport после первого спецучастка занимает четвертое место.

Тянак уступает лидеру Себастьену Ожье 0,6 секунды, сообщили в пятницу, 27 октября, утренние новости на телеканале ETV+.

В пятницу спортсменам на дорогах Уэльса предстоит преодолеть шесть скоростных спецучастков.

Накануне британского этапа эстонский гонщик подписал контракт на следующий сезон с японской командой Toyota.

Перед двумя заключительными этапами чемпионата мира в общем зачете лидирует действующий чемпион мира Ожье со 198 очками. Далее расположились Тянак (161 очко) и бельгиец Тьерри Невилль (160 очков).

Редактор: Андрей Крашевский

отт тянак


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